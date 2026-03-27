In Mexiko geht es um zwei WM-Tickets, Bolivien hat seine Chance aufrecht gehalten - für einen Bundesliga-Profi sind die Hoffnungen dagegen geplatzt.

Monterrey (dpa) - Bolivien ist nur einen Sieg von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt. Im Halbfinale der WM-Playoffs gewann das südamerikanische Land gegen Suriname um Mainz-05-Profi Sheraldo Becker 2:1 (0:0) und trifft nun in der deutschen Nacht zu Mittwoch auf den Irak. Auch dieses Spiel findet im WM-Stadion von Monterrey in Mexiko statt. Der Sieger ist für die WM in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert und spielt in der hochklassig besetzten Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Norwegen.

Um ein zweites Ticket kämpfen in der Nacht noch Neukaledonien und Jamaika. Der Sieger trifft kommende Woche auf die DR Kongo.

Das 1:0 reichte Suriname nicht auf dem Weg zur Fußball-WM. Foto: Fernando Llano/dpa

Liam van Gelderen erzielte in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielte der erst 18 Jahre alte Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kam Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelte Miguel «Miguelito» Terceros zur verdienten Führung für Bolivien.

Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hatte in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt - zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September. Bundesliga-Profi Becker kam in der Schlussphase bei Suriname noch aufs Feld, konnte in den mehr als zehn Minuten Nachspielzeit aber auch nicht mehr entscheidend eingreifen.