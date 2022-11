Bei DFB-Torwart Manuel Neuer steht die Null schon lange nicht mehr.

Al-Chaur (dpa) - In den letzten zehn Spielen bei Welt- und Europameisterschaften kassierte die Fußball-Nationalmannschaft immer mindestens einen Gegentreffer und geriet zudem im Laufe des Spiels immer in Rückstand. Diese seit dem EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich (0:2) laufende Serie setzte sich auch bei der WM in Katar in den Gruppenspielen gegen Japan (1:2) und Spanien (1:1) fort.