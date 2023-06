Die Ära von Karim Benzema bei Real Madrid ist mit seiner Verabschiedung nun endgültig Geschichte. Der Franzose wird wohl in Saudi-Arabien die Karriere ausklingen lassen.

Madrid (dpa) - Weltfußballer Karim Benzema hat sich nach 14 Jahren bei Real Madrid mit bewegenden Worten vom spanischen Fußball-Rekordmeister verabschiedet.

«Ich werde Real Madrid nie vergessen. Das ist unmöglich, das ist der beste Verein der Geschichte», sagte der 35 Jahre alte Franzose bei der Abschiedszeremonie in Madrid. Benzema hat nach spanischen Medienberichten einen Dreijahresvertrag beim saudischen Verein Al-Ittihad unterzeichnet. Er werde dort 100 Millionen Euro pro Saison verdienen, hieß es.

Er habe sich in Madrid «einen Kindheitstraum erfüllt», sagte der Stürmerstar im Trainingszentrum der «Königlichen» in Valdebebas im Nordosten von Madrid. «Ich wollte meine Karriere eigentlich hier beenden, aber das Leben gibt mir eine neue Chance.»

Lob und beeindruckende Statistiken

Benzema verteilte nicht nur viel Lob, er bekam es auch. «Heute verlässt uns nicht irgendein Spieler, heute verabschiedet sich einer der unglaublichsten Spieler unserer Geschichte», rief Reals Präsident Florentino Pérez. An der Abschiedszeremonie nahmen neben Angehörigen von Benzema unter anderem auch Real-Trainer Carlo Ancelotti sowie mehrere Profis teil, darunter Luka Modric, Thibaut Courtois und Lucas Vázquez.

Benzema wechselte im Sommer 2009 mit 21 Jahren von Olympique Lyon nach Madrid. Für Real bestritt der Weltfußballer des Jahres 2022 648 Pflichtspiele, in denen er 354 Tore erzielte. Das letzte am Sonntag beim 1:1 zu Hause gegen Athletic Bilbao. Benzema ist damit hinter dem Portugiesen Cristiano Ronaldo (451) die Nummer zwei in der ewigen Torschützenliste des Traditionsclubs. Mit Real gewann der Stürmer - sehr oft an der Seite von Toni Kroos - insgesamt 25 Titel, darunter fünfmal die Champions League.