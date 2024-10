Bernard Arnault und Red Bull wollen bei Paris FC einsteigen

Dem Pariser Fußball-Erstligisten PSG droht Konkurrenz in der eigenen Stadt. Der Milliardär Bernard Arnault und Red Bull wollen beim Paris FC einsteigen - und den Zweitligisten gehörig aufpäppeln.

Paris (dpa) - Der französische Luxuskonzern LVHM und der österreichische Getränkehersteller Red Bull wollen beim Pariser Fußball-Zweitligisten Paris FC einsteigen. Agache, die Beteiligungsgesellschaft von LVHM-Chef Bernard Arnault, führe exklusive Gespräche mit Paris FC-Eigentümer Pierre Ferracci über eine Mehrheitsbeteiligung, teilte der Paris FC mit. Red Bull strebe eine Minderheitsbeteiligung an.

Ziel sei ein Aufstieg der Männermannschaft des Zweiligisten in die oberste Liga, womit der Club in der Hauptstadt zu einem Konkurrenten von Serienmeister Paris Saint-Germain werden könnte. Arnaults Sohn Antoine Arnault soll die Familie künftig im Verwaltungsrat des Paris FC vertreten.

Der Getränkekonzern Red Bull ist in der Vergangenheit bereits bei mehreren Fußballclubs eingestiegen, darunter Red Bull Salzburg sowie RB Leipzig. Red Bull soll sich beim Paris FC vor allem um das Anwerben junger Spielertalente kümmern. Erst in der vergangenen Woche hatte der Konzern mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuem Head of Global Soccer für großes Aufsehen gesorgt.