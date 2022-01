Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst wechselt zum abstiegsbedrohten englischen Premier-League-Club FC Burnley. Das berichteten der «Kicker» und die «Bild» übereinstimmend. Burnley ist aktuell nur Tabellenletzter der englischen Liga.

Der Wechsel hatte sich bereits in der Vorwoche angedeutet. Einen Tag vor dem letzten Tag der Transferperiode am 31. Januar hatte der Fußball-Bundesligist als Ersatz für den Niederländer bereits Max Kruse vom Ligakontrahenten 1. FC Union Berlin verpflichtet.

In dreieinhalb Jahren in Wolfsburg erzielte Weghorst in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore für den VfL. Laut Medien zahlt Burnley rund 14,5 Millionen Euro an die Niedersachsen.