Das Fußballspiel Deutschland gegen die Schweiz ist für Ottmar Hitzfeld aufgrund seiner Vergangenheit etwas Besonderes. Für das WM-Testspiel kehrt er offenbar nach Jahren wieder in ein Stadion zurück.

Basel (dpa) - Der frühere Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld (77) wird Medienberichten zufolge das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Basel besuchen. Laut des Senders Sport1 und des Portals « t-online» wird der frühere Schweizer Nationaltrainer, der in seiner Karriere auch die beiden deutschen Topclubs FC Bayern und Borussia Dortmund gecoacht und zu Titeln geführt hatte, beim ersten WM-Testspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) im St. Jakob-Park von seiner Ehefrau Beatrix begleitet.

Hitzfeld, der in der Nähe in Lörrach lebt, war seit Jahren nicht bei einem Profi-Fußballspiel live vor Ort. Die Einladung für den Stadionbesuch soll Hitzfeld vom Schweizerischen Fußballverband um Präsident und Ex-Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel erhalten haben.

Deswegen gilt Hitzfeld als Trainer-Legende

Mit den Bayern und mit dem BVB holte Hitzfeld insgesamt sieben deutsche Meistertitel. In der Schweiz gewann er die nationale Meisterschaft mit Grasshopper Club Zürich. Außerdem führte er München (2001) und Dortmund (1997) zum Triumph in der Champions League.

Von 2008 bis 2014 übernahm er die Schweizer Nationalmannschaft, die unter seiner Regie die Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien schaffte. Auch als Nationaltrainer der DFB-Auswahl war Hitzfeld im Gespräch gewesen, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie.