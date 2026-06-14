Sami Khedira könnte laut Medien seinen ersten Trainerposten antreten. Bei seinem Ex-Club in Madrid. Chefcoach Mourinho hat ihn offenbar als Wunschkandidaten im Blick.

Berlin (dpa) - Sami Khedira steht nach Medienberichten vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Demnach will der neue Chefcoach José Mourinho (63) seinen früheren Schützling als Co-Trainer in sein Team holen, wie «The Athletic» und die spanische Zeitung «AS» berichten. Demnach habe es zwischen beiden Seiten bereits Gespräche gegeben. Der 39 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 denke über das Angebot nach. Öffentlich geäußert hat sich Khedira bisher nicht dazu.

Für Khedira, der unter anderem schon längere Zeit als TV-Experte arbeitet, wäre es der erste Trainerjob. Laut «AS» wolle Mourinho einen ehemaligen Real-Profi in seinem Trainerstab haben. Der Portugiese hatte Khedira 2010 zu den Königlichen geholt, wo Khedira bis 2015 spielte. Khedira sei sein Wunschkandidat. Der frühere Mittelfeldspieler passe genau ins gesuchte Profil.

Unter Mourinho gewann der 77-malige deutsche Nationalspieler die spanische Meisterschaft, den Pokal sowie den Supercup. Mourinho hatte Madrid 2013 Richtung FC Chelsea verlassen.

Zuvor war mit dem früheren Innenverteidiger Pepe (43) ein weiterer ehemaliger Mourinho-Schützling ins Spiel gebracht worden. Der Portugiese hatte diese Gerüchte aber als «Spekulationen in den sozialen Medien» bezeichnet. Er habe nicht mit Mourinho über einen Trainerposten gesprochen. Er schließe eine Rückkehr zu Real in der Zukunft zwar nicht aus, aber aktuell sei das kein Thema.