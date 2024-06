Es soll bald so weit sein. Am Montag oder Dienstag, so Berichte aus Frankreich, will Real Madrid seinen neuen Superstar verkünden.

Madrid (dpa) - Der bereits lange erwartete Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid soll Medienberichten zufolge Anfang kommender Woche von den Königlichen verkündet werden. Laut der französischen Sportzeitung «L'Équipe» soll es am Montag so weit sein, der Sender RMC Sport schrieb von Montag oder Dienstag und berief sich auf nicht namentlich genannte Quellen, die dem spanischen Club aber nahe stehen würden.

Dass Mbappé nach dem Ablauf seines Vertrags zum 30. Juni Paris Saint-Germain verlassen würde, war seit einiger Zeit offiziell bekannt. Er selbst hatte zuletzt die Verkündung seines neuen Arbeitgebers noch ein bisschen hinausgezögert. «Ich werde meinen neuen Verein zu gegebener Zeit verkünden. Es sind nur noch ein paar Tage, also gibt es kein Problem», hatte er am vergangenen Samstag gesagt.

Womöglich stressige Woche für Mbappé

Eine Verkündung in dieser Woche erschien wegen des Endspiels der Champions League zwischen Real und Borussia Dortmund an diesem Samstag im Londoner Wembley-Stadion ausgeschlossen. Mbappé hatte in seiner Zeit seit dem Sommer 2017 bei PSG 256 Tore in 308 Spielen erzielt. Aber auch mit dem Ex-Weltmeister und jetzigen Kapitän der französischen Nationalmannschaft schaffte der Pariser Club nicht den Titelgewinn in der europäischen Meisterklasse.

Inwiefern es eine persönliche Vorstellung gibt, bleibt abzuwarten. Mbappé bereitet sich mit der Équipe tricolore auf die EM-Endrunde in Deutschland vor und bestreitet am Mittwoch kommender Woche in Metz ein Testmatch gegen Luxemburg. Vier Tage später geht es in Bordeaux gegen Kanada. In die EM starten die Franzosen von Trainer Didier Deschamps am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich.