Der Schreckmoment um den argentinischen Superstar Lionel Messi kurz vor der WM scheint glimpflich ausgegangen zu sein. Nach Untersuchungen in Miami gibt es laut Medienberichten vorsichtige Entwarnung.

Miami (dpa) - Nach dem Verletzungsschreck um Superstar Lionel Messi gibt es bei Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft offenbar Entwarnung. Ein Muskelfaserriss sei nach Untersuchungen in Miami ausgeschlossen worden und Messi habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten, berichtete die argentinische Zeitung «La Nación».

Der 38 Jahre alte Weltmeister soll demnach nun seine Belastung reduzieren und rund zehn Tage pausieren, bevor er wieder normal trainieren kann. Ziel sei es, dass der Kapitän der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft rechtzeitig fit für die Weltmeisterschaft wird. Auch andere Online-Portale in Argentinien berichteten entsprechend.

Messi fasste sich an Oberschenkel und wurde ausgewechselt

Messi hatte sich beim 6:4 (4:4) seines Clubs Inter Miami gegen Philadelphia Union während der zweiten Halbzeit an den linken hinteren Oberschenkel gefasst und anschließend auswechseln lassen. Die Bilder des angeschlagenen Weltmeisters hatten in Argentinien kurzzeitig Sorgen ausgelöst. Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos hatte nach der Partie zunächst von Erschöpfung gesprochen.

Messi hatte vor seiner Auswechslung zwei Treffer vorbereitet. In der laufenden MLS-Saison kommt der Offensivspieler bislang auf zwölf Tore in 14 Saisonspielen. Für Inter Miami stehen wegen der WM-Pause der nordamerikanischen Liga vorerst keine weiteren Pflichtspiele an. Für Messi wäre die anstehende Endrunde die sechste Weltmeisterschaft seiner Karriere.