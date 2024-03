Stürmer-Star Harry Kane vom FC Bayern München wird das Länderspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien am Samstag voraussichtlich verpassen. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, plagt den Auswahl-Kapitän und Rekordtorschützen eine Knöchelverletzung.

London (dpa) - Es werde erwartet, dass Kane gegen Brasilien aussetzt in der Hoffnung, beim Testspiel am kommenden Dienstag gegen Belgien wieder dabei zu sein, schrieb der «Daily Telegraph». Der Zeitung «The Times» zufolge ist der Einsatz des 30-Jährigen am Samstag im Wembley-Stadion zumindest fraglich.

Kane hatte sich beim 5:2 des FC Bayern bei Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 bei einem Zusammenprall mit dem Torpfosten eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, war trotz der Blessur aber zur englischen Nationalmannschaft gereist. Der Kapitän werde dort «in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern» von den Teamärzten behandelt, hatte der deutsche Rekordmeister mitgeteilt. Laut Sky Sports hatte Kane zuletzt nicht am Mannschaftstraining der englischen Auswahl teilgenommen.