Fußball Berichte: Bologna will Tedesco als Coach - Gespräche laufen

Domenico Tedesco
Domenico Tedesco soll Trainer in Bologna werde., (Archivbild)

Domenico Tedesco steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Engagement beim FC Bologna. Ihm winkt damit sein Debüt als Serie-A-Trainer.

Bologna (dpa) - Der italienische Serie-A-Verein FC Bologna steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Verpflichtung von Domenico Tedesco als neuem Trainer. Die «Gazzetta dello Sport» berichtete, es müssten nur noch letzte Details geklärt werden. Tedesco würde damit Nachfolger von Vincenzo Italiano werden, dessen Vertragsauflösung am Donnerstag bekanntgeworden war.

Auch Sky Italia berichtete, man arbeite derzeit an der Finalisierung der Vereinbarung. Die Gespräche dauern demnach an, um eine Einigung zu erzielen.

Bisherige Stationen von Tedesco

Der 40 Jahre alte Tedesco trainierte zuletzt den türkischen Club Fenerbahce Istanbul. Ende April wurde der Deutsch-Italiener dort nach der Pleite beim brisanten Stadtderby bei Galatasaray von seinen Aufgaben entbunden.

Für Tedesco - im süditalienischen Rossano geboren und in Deutschland aufgewachsen - wäre es der erste Trainerjob in seinem Heimatland. Vor seinem Job bei Fenerbahce war er von Februar 2023 bis Januar 2025 für die belgische Nationalmannschaft verantwortlich. In der Bundesliga trainierte er den FC Schalke 04 und RB Leipzig. Im Ausland war Tedesco auch schon Coach von Spartak Moskau.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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