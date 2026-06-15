Der Portugiese Ruben Amorim soll die AC Mailand aus der Krise führen und neuer Coach der Rossoneri werden - das legen zumindest Berichte nahe. Ein Vertrag bis 2028 soll bereits ausgehandelt sein.

Mailand (dpa) - Der portugiesische Fußball-Trainer Ruben Amorim steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zur AC Mailand. Wie die portugiesische Sportzeitung «A Bola» und Transferexperte Fabrizio Romano bei X berichten, haben sich beide Seiten grundsätzlich auf einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison geeinigt. Eine offizielle Bestätigung für die Berichte gibt es nicht.

Der italienische Club blickt auf eine enttäuschende Saison zurück: Unter Trainer Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri wegen einer Heimniederlage am letzten Spieltag die Champions-League-Ränge in der Serie A. Daraufhin hatte der Mailänder Traditionsverein die Entlassung von Allegri bekanntgegeben.

Amorim seit Januar ohne Verein

Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen. Vergangene Woche berichtete die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» über einen bevorstehenden Wechsel von Oliver Glasner nach Mailand. Auch ob Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick bei Milan eine Funktion übernimmt, wurde spekuliert.

Amorim ist seit seiner Entlassung bei Manchester United im Januar ohne Verein. Der 41-Jährige trainierte zuvor auch die portugiesischen Clubs Sporting Lissabon, den SC Braga sowie Casa Pia AC.