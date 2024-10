Fußball-Lehrer Edin Terzic ist seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer ohne Job. Das könnte sich laut englischen Medien bald ändern.

Manchester (dpa) - Edin Terzic wird in englischen Medien als Trainerkandidat bei Manchester United gehandelt. Demnach könnte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund beim Premier-League-Club die Nachfolge von Fußball-Lehrer Trainer Erik ten Hag antreten, der nach dürftigem Saisonstart um seinen Job bangen muss. Laut «Sun» steht der Name Terzic «überraschend» auf einer entsprechenden Shortlist der Red Devils. Weitere Aspiranten sollen Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter und der momentane Ten Haag-Assistent Ruud van Nistelrooy sein.

Der 41 Jahre alte Terzic, der den BVB am Ende der vergangenen Saison trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale verlassen hatte, verfügt als ehemaliger Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham (2015 bis 2017) bereits über Erfahrungen in der Premier League. Zudem absolvierte er seine Trainerausbildung in England.