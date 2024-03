Timo Werner blüht in der englischen Premier League gerade auf. Ob seine Zukunft in London liegt, soll sich bald entscheiden.

London (dpa) - Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Timo Werner entscheidet sich offenbar bereits Mitte Juni.

Laut einem Bericht der «Bild» muss sich der englische Fußballclub Tottenham Hotspur bis zum 14. Juni entscheiden, ob er die vereinbarte Kaufoption für den von RB Leipzig ausgeliehenen Stürmer zieht. Dann würden nach dpa-Informationen 17 Millionen Euro Ablöse fällig werden.

In bisher sieben Einsätzen in der Premier League war Werner an vier Toren beteiligt. In den vergangenen beiden Spielen traf der 28-Jährige jeweils selber. Damit weist Werner bei den Spurs bereits jetzt eine bessere Bilanz auf, als in der gesamten Bundesliga-Hinrunde in Leipzig. Der Angreifer hatte sich im Januar in den Norden Londons verleihen lassen, um sich für die Heim-EM zu empfehlen.

Zieht Tottenham die Kaufoption, hätte Leipzig den vor über anderthalb Jahren gezahlten Kaufpreis fast wieder in der Kasse. Werner war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Leipzig zurückgekehrt. Zwei Jahre zuvor hatten die Sachsen für den Wechsel zu den Blues noch 53 Millionen Euro erlöst.