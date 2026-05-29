Der Abgang von Elisa Senß bei Eintracht Frankfurts ist schon länger ein Thema. Nun scheint klar, wohin es die Mittelfeldspielerin zieht.

Frankfurt/Main/Madrid (dpa) - Eintracht Frankfurts Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß wechselt einem Medienbericht zufolge zu Real Madrid. Die 28 Jahre alte Stammspielerin der DFB-Auswahl hat laut «Bild» ihre Ausstiegsklausel beim hessischen Bundesligisten gezogen und kann für eine Ablöse in Höhe von 200.000 Euro nach Spanien wechseln.

Senß war auch als Neuzugang beim FC Bayern München im Gespräch. Bei Real stehen bereits die deutschen Ex-Nationalspielerinnen Merle Frohms und Sara Däbritz unter Vertrag. Senß war 2024 von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen und hat bisher 34 Länderspiele bestritten.