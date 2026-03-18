Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt bei der Kader-Nominierung offenbar auch auf einen 18 Jahre alten Münchner.

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr offenbar auf Lennart Karl. Wie die «Bild» berichtet, soll der Jungstar des FC Bayern München zum Kader für die Testpartien am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zählen.

Karls Vereinskollege Jamal Musiala wird dagegen im Aufgebot fehlen. Die Entscheidung sei eine Vorsichtsmaßnahme, die Nagelsmann in enger Absprache mit dem FC Bayern und den Ärzteteams getroffen habe, berichtete «Bild». Der 23 Jahre alte Offensivstar Musiala hatte nach dem 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo wieder Probleme an seinem im vergangenen Sommer operierten Bein.

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte bereits am Dienstag angekündigt, noch vor der DFB-Nominierung mit Nagelsmann über Musiala sprechen zu wollen - und hoffte auf einen einvernehmlichen Austausch. «Wir müssen das jetzt nur vernünftig hinbekommen, damit wir Jamal wieder auf sein bestes Niveau kriegen. Das wird passieren», sagte Kompany.

Darf womöglich bald auch das DFB-Trikot tragen: Bayerns Jungstar Lennart Karl. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Jamal Musiala muss wohl weiter auf seine DFB-Rückkehr warten. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Premiere für Karl?

Für den 18 Jahre alten Karl wäre es nach starken Auftritten für den FC Bayern die erste Nominierung. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler für die U21 des DFB auf und überzeugte: In zwei Spielen schoss er drei Tore. In den vergangenen Wochen war es etwas ruhiger um den Shootingstar geworden.

Nagelsmann wird seinen Kader am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt am Main bekanntgeben. Der Bundestrainer will 26 Spieler nominieren - so viele wie bei der WM erlaubt sind.