Die Anzeichen für einen vorzeitigen Abschied von Pep Guardiola bei Manchester City verdichten sich. Der Spanier soll nun seine Spieler eingeweiht haben.

Manchester (dpa) - Star-Trainer Pep Guardiola hat offenbar seine Spieler über seinen bevorstehenden Rücktritt bei Manchester City informiert. Einem Bericht der « Sun» zufolge, teilte der 55-Jährige den Fußballprofis die Entscheidung in einer eilends einberufenen Telefonschalte am Montagabend mit. Zuvor waren mehrere Berichte über den Abschied des Spaniers nach dem Spiel gegen Aston Villa am Sonntag erschienen.

Guardiola soll wütend über den Zeitpunkt der Veröffentlichungen gewesen sein. City spielt heute Abend beim AFC Bournemouth und muss zur Wahrung der Meister-Chance zwingend gewinnen. Laut des Berichts soll sich Guardiola bei seinen Spielern dafür entschuldigt haben, dass sie von seinem Rücktritt aus den Medien erfahren haben. Die Berichte hätten ihn überrascht.

Spieler überrascht

Noch am Samstag war den Spielern nach dem Gewinn des FA-Cups offenbar gesagt worden, Guardiola würde seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen. Nun deutet alles auf einen Abschied nach zehn Jahren des 2016 vom FC Bayern München gekommenen Trainers hin. Die Spieler sollen entsprechend überrascht reagiert haben.

Auch über Nachfolger wird schon spekuliert. Als aussichtsreichster Kandidat gilt demnach der frühere Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war. Guardiola gewann mit Manchester unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.