Nach einer enttäuschenden Saison ist die AC Mailand auf der Suche nach einem neuen Trainer wohl fündig geworden. Einem Medienbericht zufolge haben sich die Mailänder mit Oliver Glasner geeinigt.

Mailand (dpa) - Fußball-Trainer Oliver Glasner steht einem Medienbericht zufolge vor einer Unterschrift bei der AC Mailand. Wie die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, sollen sich die Mailänder mit dem Österreicher auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Der Vertrag könne demnach um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Die Rossoneri blicken auf eine enttäuschende Saison zurück: Unter Trainer Massimiliano Allegri verpassten die Mailänder wegen einer Heimniederlage am letzten Spieltag die Champions-League-Ränge in der Serie A. Daraufhin hatte der Mailänder Club die Entlassung von Allegri bekanntgegeben.

Erfolgreiche Saison mit Crystal Palace

Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen. Dem Bericht zufolge soll demnach auch weiterhin offen sein, ob der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick nach der Weltmeisterschaft eine Funktion bei den Rossoneri übernimmt.

Trainer Glasner hatte in der abgelaufenen Saison Crystal Palace mit dem Sieg der Conference League zum ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte geführt. Bereits im Januar kündete er an, den Club aus der Premier League im Sommer zu verlassen. Der Österreicher gewann 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League, mit dem VfL Wolfsburg gelang ihm in der Saison 2020/21 die Qualifikation für die Champions League.