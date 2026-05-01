Es sollen nur noch Detailfragen zu klären sein. Einem Medienbericht zufolge soll Trainer Hansi Flick dem FC Barcelona seine Zukunftsabsichten signalisiert haben.

Barcelona (dpa) - Hansi Flick soll einem Bericht der spanischen Sportzeitung «Mundo deportivo» zufolge dem FC Barcelona seine Zukunftsabsichten mitgeteilt haben. Demnach hat der 61 Jahre alte ehemalige Bundestrainer und Bayern-Coach zugestimmt, seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Juni 2028 plus Option für die Saison 2028/2029 zu verlängern.

Es müssten nur noch Details geklärt werden, hieß es in dem Bericht. Geschehen solle das in der kommenden Woche, wenn Flicks Berater Pini Zahavi in Barcelona erwartet wird. Die Zeitung berief sich auf Quellen aus dem Umfeld des Trainers. Flick werde den neuen Vertrag unterschreiben, wenn er mit seiner Mannschaft den Meistertitel in der Primera División erneut klargemacht habe.

Das kann schon an diesem Wochenende passieren. Der FC Barcelona muss am Samstag bei CA Osasuna antreten und könnte mit einem Sieg den Druck auf Real Madrid noch mal erhöhen. Würden die Königlichen am Sonntag in Barcelona bei Espanyol nicht gewinnen, wäre die Titelverteidigung besiegelt. Ansonsten könnte die Entscheidung eine Woche später fallen - ausgerechnet beim Clásico im Camp Nou. Vor dem 34. Spieltag führt der FC Barcelona die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen an.

Flicks Sehnsüchte bei den Katalanen

Flick trainiert den katalanischen Topclub seit dem 1. Juli 2024. Vor allem der ersehnte Gewinn der Champions League, wie er ihn einst mit den Bayern feierte, treibt den deutschen Coach weiter an. In dieser Saison schied Barça im Viertelfinale gegen den Ligarivalen Atlético Madrid aus.

Zudem will Flick mit der Mannschaft im legendären Camp Nou spielen, wenn der Fußball-Tempel nach seiner umfassenden Renovierung fertiggestellt ist. Einem Bericht des Senders Cadena Ser zufolge soll mit der Installation des Dachs nun erst nach der Saison 2026/2027 begonnen werden. Der Verein soll daher auch schon eine Anfrage an den Stadtrat gestellt haben, den Großteil der Spielzeit 2027/2028 das Olympiastadion auf dem Montjuïc wieder nutzen zu können.