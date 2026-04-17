Marco Rose wird neuer Chefcoach beim AFC Bournemouth. Eine Ablöse an seinen Ex-Club RB Leipzig wird für die Engländer nicht fällig.

Bournemouth (dpa) - Marco Rose übernimmt den englischen Premier-League-Club AFC Bournemouth zur nächsten Saison als neuer Trainer. Über eine entsprechende Einigung berichtet der TV-Sender Sky. Demnach wird Rose bei den Cherries einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Bereits seit Tagen galt der 49 Jahre alte Ex-Coach von RB Leipzig und Borussia Dortmund als Top-Kandidat auf die Nachfolge von Andoni Iraola. Der Spanier hatte bereits angekündigt, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Rose hatte den Bundesligisten Leipzig bis Ende März 2025 trainiert, war dann von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig. Vor seiner Zeit bei RB hatte Rose in Deutschland auch schon Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert.

Bournemouth ist aktuell Elfter der Premier League. Der Club von der Südküste liegt aber nur drei Punkte hinter Platz sechs und hofft auf eine Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison.