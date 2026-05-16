Fußball Bericht: Chelsea vor Verpflichtung von Xabi Alonso

Xabi Alonso
Bald wieder an der Seitenlinie? Trainer Xabi Alonso gilt als heißer Kandidat beim FC Chelsea. (Archivbild)

Xabi Alonso soll einem Bericht zufolge beim FC Chelsea anheuern. Bei dem Premier-League-Club erhält der Fußballtrainer demnach einen langfristigen Vertrag.

London (dpa) - Trainer Xabi Alonso steht einem Medienbericht zufolge vor einem Engagement beim FC Chelsea. Wie das Portal «The Athletic» berichtete, hat sich der frühere Meistertrainer von Bayer Leverkusen auf einen Vertrag bis 2030 mit dem englischen Fußball-Erstligisten geeinigt. Eine Bestätigung durch den Club stehe kurz bevor. Vor gut drei Wochen hatten sich die Blues von Trainer Liam Rosenior getrennt.

Noch bis zum Ende einer bislang enttäuschenden Saison ist der bisherige Jugendcoach Callum McFarlane für die Mannschaft verantwortlich. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Londoner in der Premier League nur auf Tabellenplatz neun, der nicht für eine Teilnahme am Europapokal berechtigt. Das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor Chelsea mit 0:1.

Der 44 Jahre alte Alonso stand zuletzt bei Real Madrid unter Vertrag, wurde aber bei den Königlichen nach nur einem halben Jahr im Amt freigestellt. Leverkusen hatte der Spanier in der Saison 2023/2024 zum nationalen Double geführt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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