Jürgen Klopp denkt seinem Berater zufolge nicht an einen Rücktritt als Trainer des FC Liverpool.

Liverpool (dpa) - „Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch. Er liebt den Club, seine Mannschaft und die Fans und ist fest entschlossen, den Umbruch in Liverpool weiter voranzutreiben und erfolgreich abzuschließen“, sagte Klopps Berater Marc Kosicke im TV-Sender Sky.

Der 55-Jährige habe seinen Vertrag nicht umsonst in diesem Jahr vorzeitig bis 2026 verlängert, erklärte Kosicke. „Dass es in dieser Saison aufgrund der vergangenen intensiven Spielzeit zu Problemen kommen könnte, wurde auch seitens der Besitzer des Clubs vor Saisonbeginn einkalkuliert“, fügte Klopps Berater hinzu.

Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer ist seit sieben Jahren beim FC Liverpool tätig und wurde mit dem Club unter anderem Champions-League-Sieger, englischer Meister und FA-Cup-Sieger. In der Champions League ist der Einzug in das Achtelfinale bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den SSC Neapel sicher. In der Premier League belegt der Club nach zwölf Spielen aber nur den neunten Platz und hat bereits 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal.