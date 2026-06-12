Norwegens Fußball-Nationalmannschaft lässt es sich vor dem WM-Start beim Eishockey gutgehen. Mittendrin: Superstar Erling Haaland.

Raleigh (dpa) - Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft mit Stürmerstar Erling Haaland hat sich vor ihrem Auftakt bei der Weltmeisterschaft einen außergewöhnlichen Ausflug gegönnt. Der Profi von Manchester City besuchte mit Teamkollegen das fünfte Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights.

Carolina gewann das Spiel mit 4:2 und führt nach Siegen nun 3:2. Damit benötigt das Team nur noch einen Erfolg, um den Stanley Cup zu holen.

Haaland feiert ausgelassen

Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Haaland einen Treffer der Hurricanes frenetisch bejubelt. «Es sieht ganz so aus, als wäre Erling Haaland ein großer Eishockey-Fan», schrieb die NHL zu dem Video auf der Plattform X.

Die Arena der Hurricanes befindet sich in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina und ist nur eine gute Autostunde vom WM-Quartier der Norweger in Greensboro entfernt.

Eishockey-Nationalmannschaft als Vorbild?

Norwegen steigt am Mittwoch (0.00 Uhr) gegen Außenseiter Irak in das Turnier ein. Für die Skandinavier, die als Geheimfavorit gelten, ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998.

Als Vorbild für eine Überraschung könnten sich Haaland und Co. ausgerechnet die norwegische Eishockey-Nationalmannschaft nehmen. Ende Mai gewann das Team bei der WM in der Schweiz Bronze. Es war die erste Medaille überhaupt für das nordeuropäische Land bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft.