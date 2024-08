Die deutschen Fußballerinnen, die bisher nur in anderen französischen Städten gespielt haben, kommen doch noch nach Paris - wenn sie Bronze gewinnen.

Lyon (dpa) - Deutschlands Fußballerinnen erhalten ihre olympischen Bronzemedaillen im Falle eines Sieges gegen Spanien nach dem Endspiel in Paris. Wie der DFB in Lyon bestätigte, würde dann das ganze Team am Samstagvormittag mit dem TGV in die Hauptstadt fahren. Um 17.00 Uhr spielen die USA und Brasilien im Prinzenpark um Gold. Danach ist die Medaillenzeremonie.

Das deutsche Team von Trainer Horst Hrubesch bestreitet am Freitag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien das Spiel um Platz drei. Bei einer Niederlage würden dennoch einige Spielerinnen - nach Rücksprache mit ihren Vereinen - zur olympischen Abschlussfeier nach Paris reisen. Hrubesch selbst kündigte an, dass er auf jeden Fall nach Paris fahren werde.