Bayern-Stürmer Harry Kane bekommt im Liga-Gipfel gegen Leverkusen kurz vor Schluss einen Schlag ab und muss ausgewechselt werden. Fällt der Engländer nun in der Champions League aus?

München (dpa) - Der FC Bayern hat vor der anstehenden Champions-League-Reise nach England einen kleinen Schreckmoment um Stürmerstar Harry Kane erlebt. Der 31-Jährige bekam beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) einen Schlag auf den linken Knöchel ab und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Schnell gab es Sorgen, dass der Torjäger im zweiten Vorrundenmatch der europäischen Königsklasse am Mittwoch bei Aston Villa ausfallen könnte.

Doch Kane gab selbst vorsichtig Entwarnung. «Es tut ein bisschen weh. Wir werden das morgen abklären. Aber ich denke, es ist okay», sagte er. «Es fühlt sich nicht so schlimm an. Wir schauen uns das die nächsten Tage an. Aber ich denke, ich werde dabei sein.»

Auch Trainer Vincent Kompany glaubt, dass die Blessur nicht schwerwiegend ist. «Ich hoffe, dass wir ihn ganz schnell wieder zurück haben. Hoffentlich schon diese Woche.» Sportvorstand Max Eberl hatte unmittelbar nach dem Schlusspfiff in einem Sky-Interview noch Schlimmeres befürchtet und gesagt: «Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es was. Es sieht nicht gut aus.»

Später aber konnte der Ausnahmestürmer das Stadion ohne Humpeln und optimistisch verlassen. Die Münchner peilen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den zweiten Sieg in der Champions League an. Beim famosen 9:2 zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb hatte Kane vier Tore erzielt.