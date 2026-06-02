Fußball Bayerns Díaz mit Tor für Kolumbien - Kanada siegt ebenfalls

Kolumbien - Costa Rica
Bayern-Star Luis Diaz (l) zeigt gegen Costa Rica seine Qualitäten.

Im WM-Test setzt Kolumbien auf Offensivkraft: Luis Díaz trifft, James Rodríguez belebt das Spiel. Kanada siegt unter schwierigen Bedingungen gegen Usbekistan.

Bogota/Edmonton (dpa) - Angeführt vom überragenden Bayern-Star Luis Díaz hat Kolumbien seinen WM-Test gegen Costa Rica klar für sich entschieden. Die Kolumbianer feierten in Bogota einen ungefährdeten 3:1 (2:1)-Heimsieg. Díaz war der Motor in der Offensive und traf in der 22. Minute zum 2:0. Zuvor hatte Dávinson Sánchez (17.) die Hausherren in Führung gebracht, den Schlusspunkt setzte Luis Suárez (81.) Das zwischenzeitliche 1:2 für Costa Rica markierte Andrey Soto (33.).

Kolumbiens Nationaltrainer Néstor Lorenzo schonte zunächst James Rodríguez. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit sorgte er aber gleich für neue Kreativität in der Offensive.

Kanada feiert ebenfalls Testspielsieg

WM-Co-Gastgeber Kanada setzte sich im Test trotz strömenden Regens und schwieriger Platzbedingungen gegen Kolumbiens Gruppengegner Usbekistan durch. Im Commonwealth Stadium in Edmonton trafen Jonathan Osorio (58.) und Jayden Nelson (90.+1) für das Team des früheren Leipziger Bundesliga-Trainers Jesse Marsch. Kanada hatte trotz mehr Ballbesitzes in der ersten Hälfte Mühe, die kompakte Fünferkette der Usbeken zu knacken. Zudem parierte Torhüter Maxime Crépeau zwei Großchancen von Usbekistan.

Kolumbien - Costa Rica
Luis Diaz (r) war kaum zu stoppen.
Kanada - Usbekistan
Co-Gastgeber Kanada hat sein Testspiel gegen Usbekistan gewonnen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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