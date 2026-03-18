Europas Fußball-Königsklasse ist für den FC Bayern auch ein richtig lohnendes Geschäft. Das Weiterkommen gegen Bergamo würde alleine die Prämieneinnahmen auf fast 70 Millionen Euro erhöhen.

München (dpa) - Bundesliga-Krösus FC Bayern München steht vor dem nächsten großen Zahltag in der Champions League. Nach dem 6:1 im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo ist der Einzug des deutschen Fußball-Rekordmeisters am heutigen Abend ins Viertelfinale gegen Real Madrid programmiert. Dafür gäbe es weitere 12,5 Millionen aus dem UEFA-Topf.

Das würde alleine die Prämieneinnahmen der Bayern im laufenden Wettbewerb auf knapp 68,5 Millionen Euro erhöhen. Dazu kommen noch weitere Millionen aus der sogenannten Wertprämie sowie den Ticketerlösen der nun mindestens sechs Heimspiele in dieser Spielzeit. Die Königsklassen-Erlöse des FC Bayern dürften am Saisonende einmal mehr die 100-Millionen-Marke übertreffen.

25-Millionen-Jackpot im Finale

Weitere Erfolgszahlungen winken den Münchnern im weiteren Verlauf der K.o.-Phase. Ein möglicher Vorstoß ins Halbfinale würde mit 15 Millionen Euro honoriert. Beim Endspiel am 30. Mai in Budapest gibt es dann die Höchstprämie von 25 Millionen Euro für den Sieger. 18,5 Millionen Euro kassiert der Verlierer.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schüttet in dieser Champions-League-Saison wieder fast 2,5 Milliarden Euro an die Teilnehmer aus.