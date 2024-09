Die Einstimmung auf den Champions-League-Start bestreitet der FC Bayern bei widrigen äußeren Bedingungen. Die Vorfreude trübt das nicht. Ein Profi hofft auf eine Kader-Rückkehr.

München (dpa) - Größtenteils warm eingepackt haben die Fußball-Profis des FC Bayern München das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb absolviert. Vincent Kompany verfolgte das Aufwärmen vor seinem Königsklassen-Debüt auf dem Vereinsgelände gut gelaunt in einer roten Regenjacke und einer roten Kappe.

Bei der Übungseinheit waren auch Leon Goretzka und Leroy Sané dabei. Der 29-jährige Goretzka darf nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Sacha Boey (Meniskusriss) darauf hoffen, am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena wieder zum Kader zu gehören. Beim 6:1 gegen Holstein Kiel am Wochenende in der Bundesliga hatte es für ihn nicht für einen Platz im 20-Mann-Aufgebot gereicht.

«Wir wollen mit einem Sieg starten»

Nationalspieler Sané wartet nach seiner Leisten-Operation im Anschluss an die Heim-EM im Sommer noch auf sein Comeback. In Kiel hatte der 28-Jährige erstmals wieder zum Team gehört, kam aber nicht zum Einsatz. «Wir wollen mit einem Sieg starten», sagte Joshua Kimmich zum Start in die reformierte Champions League.

In der Vorrunde spielen die nun 36 Teilnehmer nicht mehr in acht Gruppen, sondern in einem Ligasystem. Jeder Verein bestreitet acht Partien gegen acht verschiedene Gegner. Nur die ersten Acht der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.