36 Tore erzielt Harry Kane in seiner ersten Bundesliga-Saison. Keiner ist erfolgreicher in Europa 2023/24. Belohnung ist eine seit Jahrzehnten begehrte Auszeichnung.

München (dpa) - Harry Kane hielt den begehrten «Goldenen Schuh» mit einem Lächeln in Händen. Der Torjäger des FC Bayern wurde nach seinen 36 Bundesliga-Toren in seiner Premieren-Saison für den deutschen Fußball-Rekordmeister bei einer Gala im Münchner Vereinsmuseum als Europas treffsicherster Schütze ausgezeichnet. Kane war in der Spielzeit 2023/24 der erfolgreichste Torschütze Europas gewesen.

«Es ist eine spezielle Auszeichnung und ein fantastisches Gefühl. Ich kann nur Danke sagen, Danke sagen an Bayern München und meine Teamkollegen. Es war harte Arbeit», sagte der 31 Jahre alte Kane, der bei der Zeremonie von seiner Familie um Ehefrau Katie Goodland und auch seinen Eltern begleitet wurde. «Ohne meine Familie würde ich nicht hier stehen. Sie haben mich immer unterstützt», sagte Kane.

Kanes Verpflichtung «eine weise Entscheidung»

Der Chefredakteur des Fachmagazins «Kicker», Jörg Jakob, überreichte den Schuh. «Ich hoffe, dass ich noch viele gute Jahre mit vielen Toren vor mir habe», äußerte Kane, der noch bis 2027 in München unter Vertrag steht.

«Der FC Bayern hat in seiner Historie schon den einen oder anderen Torjäger in seinen Reihen gehabt. Wir sind sehr stolz», sagte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen in seiner Laudatio: «Mit der Verpflichtung von Harry haben wir in der vergangenen Saison eine weise Entscheidung getroffen. Möge dieser Golden Shoe nur der Anfang von vielen weiteren Erfolgen sein.»

Der Vorstandsvorsitzende erinnerte nochmal an «schlaflose Nächte» im Zuge der Verpflichtung Kanes für die Bayern-Rekordsumme von rund 100 Millionen Euro vom englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur im Sommer 2023. «Harry ist eine Schlüsselfigur für die Bundesliga. Wir freuen uns sehr, dass Harry bei uns ist.»

Dritter Bayern-Torjäger nach Müller und Lewandowski

Der 31 Jahre alte Kane ist nach Gerd Müller (1970, 1972) und Robert Lewandowski (2021, 2022) der dritte Bayern-Profi, der mit dem «Goldenen Schuh» ausgezeichnet wird. Der Preis für den Top-Torschützen einer Saison wurde von 1968 bis 1991 vom französischen Fachmagazin «L'Équipe» vergeben. Seit 1997 vergibt der Verband «European Sports Media» (ESM) den «Goldenen Schuh».