Zum Auftakt der neuen Saison in Europas Fußball-Königsklasse muss Thomas Müller erst einmal warten. Trainer Kompany setzt auf drei neue Stars in der Startformation.

München (dpa) - Der FC Bayern München startet ohne Thomas Müller in der Anfangsformation in die neue Champions-League-Saison. Der 35-Jährige sitzt im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb zunächst auf der Bank und muss auf seinen 152. Einsatz in Europas Fußball-Königsklasse erst einmal warten.

Drei Änderungen

Im Vergleich zum 6:1-Erfolg bei Holstein Kiel am Samstag ändert Trainer Vincent Kompany die Münchner Startelf auf drei Positionen. Für den verletzten Sacha Boey sowie die ebenfalls erst einmal auf der Bank sitzenden Kingsley Coman und João Palhinha beginnen Michael Olise, Alphonso Davies und Aleksandar Pavlovic.

Goretzka im Kader

Wie angekündigt steht auch der zuletzt nicht berücksichtigte Leon Goretzka wieder im Bayern-Kader. Nach der Verletzung von Rechtsverteidiger Boey musste Kompany keinen seiner Stars aus dem Aufgebot streichen. Für Kompany ist es das erste Champions-League-Spiel als Trainer.