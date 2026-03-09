Für den FC Bayern geht's in der Königsklasse richtig los. Ohne Kapitän Neuer, dafür wieder mit Torjäger Kane. Vorsicht: Gegner Bergamo erwies sich nicht nur gegen Dortmund als Deutschland-Schreck.

München (dpa) - Harry Kane kann das erste K.o.-Duell des FC Bayern in der superwichtigen Champions League kaum erwarten. Der lächelnde Torjäger schritt als erster Münchner Feldspieler beim Abschlusstraining mit einem Ball am Fuß auf den Rasen und zeigte sich nach seinen Wadenproblemen bereit für die Kraftprobe mit BVB-Albtraum Atalanta Bergamo.

Die Rückkehr des Stürmerstars verstärkt nicht nur bei Trainer Vincent Kompany die Zuversicht - trotz des Ausfalls von Kapitän Manuel Neuer. «Harry ist wieder im Training. Sein Ausfall war nicht so lange, man hat sorgsam draufgeschaut», sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem kurzen Flug nach Italien. Er betonte dennoch: «Wir brauchen fitte Spieler, die von der ersten Minute an parat sind.» Als Vertreter von Neuer freute sich Jonas Urbig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Münchner schon auf die «kommende heiße Phase».

Dortmund als Warnung

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister einen erfolgreichen Start in die Alles-oder-Nichts-Spiele an. Und das an dem Ort, den Borussia Dortmunds Profis gerade erst nach einem 1:4 reichlich ramponiert verließen. «Atalanta hat gegen Dortmund gezeigt, wo die Gefahren liegen», mahnte Eberl. «Das wird ein sehr hitziges und sehr intensives Spiel werden. Es kommt eine große Aufgabe auf uns zu. Wir sind Favorit, trotzdem sollte man den Underdog nie unterschätzen.»

Trainer Vincent Kompany freut sich auf die Auswärtsaufgabe. Foto: Philippe Ruiz/dpa

In der Meisterschaft können sich die Bayern angesichts von elf Punkten Vorsprung den Titel nur noch selbst vermasseln. Im DFB-Pokal fehlt noch ein Sieg in Leverkusen zur ersehnten Finalreise nach Berlin. Und in der Champions League? Gegen den Tabellensiebten der Serie A soll eine Woche vor dem Rückspiel in München der Start in die entscheidende Saisonphase glücken.

«Logische» Kompany-Einstellungen

«Jetzt kommt die Crunchtime», frohlockte Jamal Musiala, der nach schwerer Verletzung beim Tor-Comeback in der Bundesliga aufsteigende Form dokumentierte. «Egal, wer auf dem Platz ist, muss Vollgas und Energie geben.»

Das war bei Kane schon beim Abschlusstraining noch daheim in München spürbar. Aber nicht nur der Torjäger ist nach seiner Prellung zurück. Auch die beim 4:1 gegen Gladbach geschonten Michael Olise, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry können ausgeruht zur Tat schreiten. «Ich denke, ich habe immer logische Entscheidungen getroffen», sagte Kompany zu seinen Personalrochaden vor dem Kräftemessen mit dem Europa-League-Sieger von 2024.

Der FC Bayern startet in die K.o.-Duelle der Champions League. Foto: Philippe Ruiz/dpa

Bittere Erinnerungen von Abwehrchef Tah

Vor zwei Jahren präsentierte sich das Team aus der Lombardei gegen die seinerzeit fast unschlagbaren Leverkusener durch ein 3:0 schon einmal als Deutschland-Schreck. Der frühere Bayer-Abwehrchef Tah erinnert sich nicht gerne daran. «Das ist ein guter Gegner. Sie spielen intensiven Fußball», sagte der Nationalspieler. Atalanta gewann seit Anfang 2024 vier von fünf Begegnungen gegen Mannschaften aus Deutschland.

Die Bayern sind also gewarnt. Aber sie sollten Bergamo mit ihrer Offensivpower auch vor ganz andere Herausforderungen, als es zuletzt der BVB vermochte. In der Bundesliga haben Kane und Co. beste Voraussetzungen, den Uralt-Rekord von 101 Treffern in dieser Saison zu knacken. Auch in der Königsklasse zählt das Trio Kane, Olise und Luis Díaz zu den Besten.

Olise verbietet «Standby-Modus»

«Im Vergleich zur Ligaphase wird es jetzt schwieriger. Denn jetzt sind die besten Mannschaften übriggeblieben», sagte der Kolumbianer Díaz. Der Franzose Olise ermahnte die Kollegen. «Man kann ab sofort keine Partie mehr im Standby-Modus bestreiten», äußerte er in einem Vereinsinterview.

Alphonso Davies (l) und Jamal Musiala im Abschlusstraining. Foto: Philippe Ruiz/dpa

Bayerns Königsweg ins Finale am 30. Mai in Budapest lautet: Erst Bergamo, dann im Viertelfinale der Sieger aus dem Gipfeltreffen Real Madrid gegen Manchester City. Und im Falle eines Halbfinaleinzugs vielleicht der FC Liverpool oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain. «Wenn wir unsere Energie und Performance auf den Platz bringen, haben wir eine gute Chance auf die nächste Runde», äußerte Sportdirektor Christoph Freund.

«Riesenschritt nach vorn»

Eine entscheidende Rolle könnte Urbig einnehmen. Kapitän Neuer fällt mit dem dritten Muskelfaserriss innerhalb von drei Monaten erneut aus. Wie im Vorjahr, als Urbig im Achtelfinal-Hinspiel gegen Leverkusen für Neuer eingewechselt worden war. Gegen Bayer sowie beim unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Inter Mailand erwies sich Urbig als sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten.

Trainer Vincent Kompany wird auch in Bergamo auf Torhüter Jonas Urbig (r) setzen. Foto: Harry Langer/dpa

«Ich finde, wir haben als Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr noch mal einen Riesenschritt nach vorn gemacht», sagte der 22-Jährige nun. Er selbst habe dazu gelernt, «aufgrund des guten Torwartteams und der Erfahrung von Manuel». Für den nahenden Generationenwechsel im Bayern-Tor kann Urbig wohl gleich in beiden Partien gegen Bergamo weitere Eigenwerbung betreiben.

Bergamos Trainer: Das ist unsere DNA

Nach dem als episch gefeierten BVB-Abend rechnet sich Atalanta auch gegen Bayern etwas aus. «Es ist unsere DNA, jedes Spiel mit Herz auf Hochtouren zu genießen», sagte Trainer Raffaele Palladino. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Lazar Samardzic zählt zu den Führungsfiguren. Auch Nikola Krstovic und Italiens Nationalspieler Gianluca Scamacca sind gefährlich.