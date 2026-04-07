Eine gute Stunde vor dem Anpfiff ist das Rätselraten beendet. Bayern-Torjäger Kane bekommt nach seinen Problemen am Sprunggelenk grünes Licht für einen Einsatz im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real.

Madrid (dpa) - Eine gute Stunde vor dem Anpfiff des Champions-League-Klassikers zwischen Real Madrid und dem FC Bayern kam das grüne Licht für den Startelf-Einsatz von Harry Kane: Der Bayern-Torjäger zählt im Viertelfinal-Hinspiel am Abend im Bernabéu-Stadion zur Münchner Startelf.

«Natürlich sind wir besser, wenn Harry dabei ist», hatte Vincent Kompany vor seinem 100. Pflichtspiel als Bayern-Trainer gesagt. Der Belgier hatte aber bei der Pressekonferenz am Vorabend das Rätselraten bis zum Spieltag verlängert. «Dann werden wir eine Entscheidung treffen.» Diese fiel positiv aus. Kane musste eine Woche wegen Sprunggelenks-Problemen pausieren. «Er hat aber keinen großen Rhythmusverlust. Das ist positiv», äußerte Kompany.

Nur Mbappé mit mehr Treffern in dieser Champions-League-Saison

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich hatte am Montagabend in Madrid die herausragende Bedeutung von Kane für das Münchner Team hervorgehoben. «Wie viele Kisten hat Harry diese Saison schon gemacht? 40? 50?» Es sind tatsächlich 48 in 40 Pflichtspielen.

In der Königsklasse ist der Engländer mit zehn Treffern zweitbester Schütze hinter Real-Star Kylian Mbappé (13 Tore). «Harry ist nicht nur ein Vollstrecker, ein reiner Egoist. Er ist ein absoluter Leader für uns», bemerkte Kimmich.