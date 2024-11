Eigentlich hätten die Münchnerinnen ihr Rückspiel bei Arsenal WFC im Londoner Emirates Stadium austragen sollen. Vorrang hat nun aber offenbar ein anderes Spiel.

London/München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen für das Gruppenfinale in der Champions League beim Arsenal WFC den Männern des Nordlondoner Clubs Platz machen. Anders als ursprünglich geplant, finde das Duell am 18. Dezember voraussichtlich nicht im rund 60.000 Fans fassenden Emirates Stadium statt, teilte der FC Bayern mit. Der Grund: Am selben Tag empfängt Arsenals Männerteam im League Cup Crystal Palace. Die Ansetzung des Pokalduells war erst am Mittwoch verkündet worden. Der Ausweichort für die Fußballerinnen steht bisher nicht fest.

Dass das letzte Gruppenspiel der Münchnerinnen zeitlich verlegt wird, ist aufgrund der Bestimmungen der Europäischen Fußball-Union UEFA indes ausgeschlossen. Das Duell gegen Arsenal müsse zeitgleich mit der anderen Gruppenbegegnung stattfinden, hieß es.

Das Hinspiel hatten die Münchnerinnen gegen Arsenal mit 5:2 klar für sich entschieden. In der Tabelle der Gruppe C liegen sie nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf Platz eins vor Arsenal und Juventus Turin (je 3). Dritter Gruppengegner ist der norwegische Club Valerenga IF (0), den der FCB am kommenden Dienstag empfängt.