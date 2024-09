In der ersten Halbzeit haben die Fußballerinnen des FC Bayern gegen RB Leipzig unerwartet viel Mühe. Am Ende wird es dennoch deutlich.

München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im zweiten Saisonspiel der Bundesliga den zweiten Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich in einem ereignisreichen Spiel mit 6:2 (2:1) gegen RB Leipzig durch und bleibt vorerst an der Tabellenspitze.

Vanessa Fudalla brachte das Gäste-Team bereits in der dritten Minute überraschend in Führung. Linda Dallmann (44.) und Georgia Stanway (45.+4) drehten die Partie noch vor der Halbzeitpause. Klara Bühl (55./68.) per Doppelpack und Lea Schüller (73.) erhöhten weiter.

Die Bayern gerieten auch nach der Gelb-Roten Karte für Linda Sembrant (74.) und dem zweiten Gegentreffer durch Fudalla (75./Foulelfmeter) nicht in Gefahr. Stattdessen stellte Schüller (89.) mit ihrem zweiten Tor den Endstand her.

Die Münchnerinnen hatten zum Liga-Auftakt mit 2:0 bei Aufsteiger Turbine Potsdam gewonnen, auch Leipzig war beim 2:1 gegen den 1. FC Köln mit einem Sieg gestartet. Die Sachsen waren jedoch durch das 0:1 beim 1. FC Union Berlin in der zweiten Runde des DFB-Pokals gescheitert.