Amsterdam (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Die Münchnerinnen gewannen das Hinspiel im Sechzehntelfinale mit 3:1 (0:0) bei Ajax Amsterdam.

Nach elf Siegen in Bundesliga und DFB-Pokal in Serie konnte die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer damit einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Kay-Lee de Sanders mit einem Eigentor in der 57. Minute, Sydney Lohmann (69.) und kurz vor dem Abpfiff Simone Laudehr (86.) waren für die spielbestimmenden Münchnerinnen erfolgreich. Jonna van de Felde (79.) hatte mit dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für überwiegend harmlose Niederländerinnen überrascht. Das Rückspiel findet am 16. Dezember (18.00 Uhr) am FC-Bayern-Campus statt.

