Gegen den Tabellenzweiten der englischen Liga bekommen die Münchnerinnen zweimal den Ausgleich. Der Sieg ist am Ende etwas glücklich.

Manchester (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinales in der Champions League erarbeitet. Das Team von Trainer José Barcala gewann das Viertelfinal-Hinspiel im Old Trafford gegen den Tabellenzweiten der englischen Liga, Manchester United, mit 3:2 (1:1).

Pernille Harder hatte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht. Maya Le Tissier (24.) glich per Handelfmeter aus. Auch die erneute Bayern-Führung durch Harder (71.) konterten die Gastgeberinnen durch Hanna Lundkvist (76.), ehe Momoko Tanikawa (84.) den Endstand markierte.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) in der Allianz Arena statt. Gegner im Halbfinale wäre wohl erneut der FC Barcelona, der sein erstes Viertelfinale bei Real Madrid mit 6:2 gewann. Ihre bislang letzte Niederlage hatten die Münchnerinnen in der Gruppenphase in Barcelona beim desaströsen 1:7 hinnehmen müssen.

Münchnerinnen nach früher Führung zu passiv

Die Partie begann für die Münchnerinnen nach Maß. Arianna Caruso spielte einen langen Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Harder, die ihre Gegenspielerin stehen ließ und eiskalt zu ihrem sechsten Champions League-Treffer in dieser Saison vollendete. Danach zogen sich die Gäste weit zurück und versuchten, mit weiteren Kontern zum Erfolg zu kommen. Der Ausgleich entstand nach einem Handspiel von Glodis Perla Viggosdottir. Sie hatte einen Schussversuch der früheren Münchnerin Lea Schüller mit dem Arm geblockt.

Danach leisteten sich die Bayern viele Unkonzentriertheiten, kamen erst nach der 30. Minute wieder besser in die Partie und hatten durch Viggosdottir (37.) und Bernadette Amani (45.) jeweils nach Eckbällen gute Chancen zur erneuten Führung.

Die gelang Harder mit einer Kopie des ersten Tores, doch sie hielt nicht lange. Lundkvist köpfte nach einem Eckball ein. Das Siegtor kam überraschend, als Tanikawa aus 14 Metern flach abzog und traf.