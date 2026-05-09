Die Münchnerinnen gewinnen ihr letztes Heimspiel der Saison mit 2:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem Abpfiff bekommt das Bundesliga-Team von Trainer José Barcala die Meisterschale überreicht.

München (dpa) - Die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bayern München haben ihr Meisterfeier-Heimspiel mit einem 2:0 (1:0) über Eintracht Frankfurt gekrönt. Arianna Caruso sorgte nach einer Vorlage von Klara Bühl bereits in der zwölften Minute für das Führungstor. Pernille Harder legte nach der Pause (47.) nach einem Abwehrfehler der Frankfurterinnen per Kopf nach.

Nach dem Abpfiff bekamen die Gastgeberinnen beim letzten Heimspiel der Saison vor 2.500 Zuschauern am ausverkauften Bayern Campus die Meisterschale überreicht. Die erfolgreiche Titelverteidigung des Teams von Trainer José Barcala hatte schon vorher festgestanden. Für die Münchnerinnen ist es der vierte Triumph in Folge und der achte insgesamt in ihrer Historie.

Wolfsburg vor Pokalduell Zweiter

Den zweiten Tabellenplatz sicherte sich der VfL Wolfsburg, der früher am Samstag mit 4:2 (2:1) beim SC Freiburg gewann. Die beiden Topteams treffen am Donnerstag im DFB-Pokalfinale in Köln aufeinander. Die im Halbfinale der Champions League am FC Barcelona gescheiterten Münchnerinnen könnten sich dann zumindest noch das Double sichern.

Vor dem letzten Spieltag am nächsten Wochenende sind die Münchnerinnen in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Für die Partie gegen den Tabellendritten hatte Barcala im Vergleich zum 1:1 am Mittwoch gegen die TSG 1899 Hoffenheim insgesamt neun Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Seine Elf dominierte von Beginn an das Spiel, auch wenn die Frankfurterinnen ein paar Chancen herausholten.

Bevor es auf dem Rasen zur Sache ging, wurden Maria Luisa Grohs, Carolin Simon, Georgia Stanway und Natalia Padilla Bidas verabschiedet. Auch Lea Schüller und Tuva Hansen, die den Verein bereits in der Winterpause verlassen hatten, wurden noch einmal geehrt.