Bayern Münchens Vorstandsboss Dreesen spricht nach dem Neun-Tore-Spektakel in Paris von einem «historischen Tag». Er lobt die Comeback-Qualitäten, Aushilfschef Danks und denkt schon ans Rückspiel.

Paris (dpa) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat nach dem irren Neun-Tore-Spektakel des deutschen Fußball-Meisters im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain von «einem historischen Tag» gesprochen.

«Das war etwas sehr Außergewöhnliches», sagte der 58-Jährige nach dem 4:5 (2:3). Dreesen gab in seiner Rede beim Bankett im Teamhotel in der Nacht zum Mittwoch auch einen Einblick in seine Gefühlswelt während des Spektakels im Parc des Princes.

«Dann bist du eigentlich tot»

«Wenn du 2:5 hinten bist, dann bist du eigentlich tot. Da sitzt du auf der Tribüne und denkst: oh, oh, oh, wie soll das werden», erzählte Dreesen. Aber dann habe die Mannschaft mit den Comeback-Toren von Dayot Upamecano und Luis Díaz zum 4:5 ihre besondere Qualität bewiesen.

«Wir haben heute gesehen, dass diese Mannschaft Charakter hat. Sie hat diesen Charaktertest wieder einmal bestanden. Sie hat den Mut, den Willen und das Vertrauen in sich selbst, solche Rückstände immer wieder aufzuholen», lobte der Bayern-Chef. Das sei auch das Produkt der Arbeit von Chefcoach Vincent Kompany, Co-Trainer Aaron Danks und des gesamten Stabes.

Sonderlob für den «special coach Danksy»

Der 42-jährige Engländer Danks, der den gesperrten Kompany an der Seitenlinie als Chef für einen Abend vertreten hatte, bekam ein Extralob von Dreesen. Und zwar auf Englisch: «We had a special coach today. Aaron. Danksy. Yes!» Der Assistent habe einen fantastischen Job gemacht.

Einen Abend im Fokus: Aaron Danks vertrat den gesperrten Vincent Kompany. Foto: Federico Gambarini/dpa

Dreesen wies aber «bei aller Freude» über das Zwei-Tore-Comeback zum 4:5 mit Blick auf das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche auch darauf hin: «Wir sind ein Tor zurück.» Doch der Bayern-Chef glaubt mit dem Heimvorteil in der entscheidenden zweiten Runde gegen PSG an den Einzug ins erste Königsklassen-Finale seit dem letzten Titelgewinn 2020.

Zumal in der Allianz Arena auch Kompany wieder als aktiver Trainer am Spielfeldrand zurück sein werde. «Und zusammen werden wir in der Lage sein, zu gewinnen», sagte Dreesen. Das Endspiel findet am 30. Mai in Budapest statt.