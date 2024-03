Nach dem glücklichen Viertelfinal-Einzug geht es in der Europa League für Bayer Leverkusen gegen West Ham weiter. Der Premier-League-Club hatte Freiburg ausgeschaltet.

Nyon (dpa) - Bayer Leverkusen trifft im Viertelfinale der Europa League auf Freiburg-Bezwinger West Ham United. Sollte es der Gewinner des Europa-League-Vorgängerwettbewerbs UEFA-Cup aus dem Jahr 1988 ins Halbfinale schaffen, wäre dort der Sieger des italienischen Duells AC Mailand und AS Rom der Gegner. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Die Viertelfinalpartien werden am 11. und 18. April ausgetragen.

«Es wird eine schwere Aufgabe», meinte Bayer-Sportchef Simon Rolfes. «West Ham hat ein stimmungsvolles Stadion, und wir haben nach Baku jetzt mal eine kurze Anreise nach London - das ist auch schön für unsere Fans.»

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga war am Donnerstag mit viel Mühe in die Runde der letzten Acht eingezogen. Gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Bayer erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg in Achtelfinal-Rückspiel errungen. In beiden Partien holte Leverkusen zudem jeweils einen 0:2-Rückstand auf. West Ham hatte im Achtelfinale den SC Freiburg ausgeschaltet.