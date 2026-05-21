Fußball Bauchverletzung: Sorge um Nationaltorhüterin Berger

Ann-Katrin Berger
Ann-Katrin Berger verletzte sich in einem Spiel für ihren Club. (Archivbild)

Ann-Katrin Berger muss wegen einer Bauchverletzung ausgewechselt werden. Wie es genau um die Nationaltorhüterin steht, ist noch unklar.

Pachuca (dpa) - Sorge um Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger: Die 35-Jährige hat eine Bauchverletzung erlitten und werde derzeit von medizinischen Fachkräften sowie den Mannschaftsärzten in Mexiko betreut. Berger zog sich die Verletzung während des Spiels im Concacaf W Champions Cup gegen Club América Femenil zu, wie ihr Club Gotham FC mitteilte. Die Nummer eins der DFB-Auswahl musste deshalb bei der 1:4-Niederlage in der Halbzeit ausgewechselt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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