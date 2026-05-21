Fußball Bauchverletzung: Sorge um Nationaltorhüterin Berger
Pachuca (dpa) - Sorge um Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger: Die 35-Jährige hat eine Bauchverletzung erlitten und werde derzeit von medizinischen Fachkräften sowie den Mannschaftsärzten in Mexiko betreut. Berger zog sich die Verletzung während des Spiels im Concacaf W Champions Cup gegen Club América Femenil zu, wie ihr Club Gotham FC mitteilte. Die Nummer eins der DFB-Auswahl musste deshalb bei der 1:4-Niederlage in der Halbzeit ausgewechselt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.