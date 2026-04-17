Der FC Barcelona will einer spanischen Sportzeitung zufolge erneut den Vertrag mit Hansi Flick verlängern. Es geht um ein weiteres Jahr mit einer Option. Bis zum Vollzug könnte es noch etwas dauern.

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona plant einem Bericht zufolge eine weitere Vertragsverlängerung mit Trainer Hansi Flick. Der 61-Jährige soll nach Angaben der spanischen Sportzeitung «Mundo deportivo» ein neues Arbeitspapier bis Ende Juni 2028 unterschreiben - mit einer Option für eine weitere Saison. Flicks aktueller Vertrag ist bis zum 30. Juni 2027 gültig. Der frühere Bundestrainer ist beim katalanischen Topclub seit dem 1. Juli 2024 angestellt.

Es bestehe eine mündliche Übereinkunft, aber für Flick sei jetzt nicht der Zeitpunkt für einen neuen Kontrakt, hieß es. Mit 61 Jahren sei Flick klar, dass Barça sein letzter Verein sein werde, «und er möchte weder sich selbst mit einem langfristigen Vertrag binden noch einen Verein, in dem er sich wie zu Hause fühlt», so «Mundo deportivo».

Zeitpunkt für eine Entscheidung kommt

In der spanischen Meisterschaft steht Flick mit dem FC Barcelona vor der erfolgreichen Titelverteidigung. In der Tabelle führen die Katalanen mit neun Punkten vor dem Erzrivalen Real Madrid. In der Champions League schieden beide Clubs im Viertelfinale aus.

Dem Bericht zufolge soll Flick den Vereinsverantwortlichen mitgeteilt haben, dass er einen neuen Vertrag noch nicht unterzeichnen wolle, während die Mannschaft noch um den Meistertitel kämpfe. Flick wolle bis zum Saisonende warten und seine Situation in der Liga nicht ausnutzen.