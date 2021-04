Barcelona (dpa) - In letzter Minute hat der FC Barcelona einen erhofften Heimsieg in der spanischen Liga doch noch perfekt gemacht und sich mit einem glücklichen Erfolg auf den Clasico eingestimmt.

Das Starensemble mit den Fußball-Superstars Lionel Messi und Antoine Griezmann mühte sich zu einem 1:0 (0:0) gegen das abstiegsgefährdete Team von Real Valladolid. Ousmane Dembele ließ den Favoriten nach seinem Tor erst in der 90. Minute jubeln.

Trotz drückender Überlegenheit und Überzahl in der letzten Viertelstunde mühte sich die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman lange vergeblich, rückte durch den Heimsieg aber dann doch bis auf einen Punkt an Tabellenführer Atletico Madrid (66) heran. Valladolids Mittelfeldspieler Oscar Plano sah in der 79. Minute wegen Foulspiels die Rote Karte. Zum Clasico empfängt Real Madrid am 10. April den Erzrivalen aus der katalanischen Hauptstadt.

© dpa-infocom, dpa:210405-99-93770/2