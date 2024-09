Beim Spiel des FC Barcelona bei der AS Monaco zeigen Fans ein Banner mit einer Parole angelehnt an einen Nazi-Gruß. Zu sehen war das auch in der Internet-Übertragung.

Monaco (dpa) - Fans des FC Barcelona haben mit einem Plakat mit Bezug zum Nationalsozialismus für Aufsehen und Kritik gesorgt. Gezeigt wurde das schwarze Banner mit weißer Schrift vor und im Verlauf der Champions-League-Partie der Katalanen am Donnerstagabend bei der AS Monaco im Block der Auswärtsfans. Trainer des spanischen Fußball-Spitzenclubs, der für eine Reaktion angefragt war, ist seit dieser Saison der frühere Bundestrainer Hansi Flick. Auf dem Banner stand: «Flick heil».

Die Parole «Sieg heil» war ein gängiger Gruß der Nationalsozialisten. Zu sehen war das Plakat auch in der Übertragung des Streamingdienstes DAZN. Mehrere Nutzer in den sozialen Medien kritisierten die Aktion, auch die Europäische Fußball-Union UEFA war am Freitag für eine Reaktion angefragt. Barcelona verlor die Partie mit 1:2.