Schon in der ersten Halbzeit gegen den Kosovo muss U21-Nationalspieler Colin Kleine-Bekel verletzt raus. Eine Untersuchung soll nun Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.

Chemnitz (dpa) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bangt um seinen verletzten Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel.

«Colin hat sich am Knie verletzt, er hat das Knie überstreckt. Wir müssen das MRT abwarten, um eine genaue Diagnose zu bekommen», sagte Di Salvo nach dem 0:0 in der EM-Qualifikation gegen Außenseiter Kosovo in Chemnitz. Der 21-jährige Kleine-Bekel musste nach einem Zweikampf bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.

«Ich weiß noch nicht genau, was er hat. Ich habe es noch nicht geschafft, mit ihm zu sprechen», sagte Di Salvo. Der Kieler gehörte in der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds zuletzt zu dem Stammkräften.

Ohne den ausgewechselten Kleine-Bekel kam die deutsche U21 nicht über ein torloses Remis hinaus. Im fünften Spiel der EM-Qualifikation reichte es damit erstmals nicht zum Sieg. Am Dienstag trifft die Auswahl von Di Salvo in Halle/Saale auf Israel.