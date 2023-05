Der frühere Bundesliga-Profi Dante hat seinen Vertrag beim französischen Fußballclub OGC Nizza um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert.

Nizza (dpa) - Dies teilte sein Club mit. Der Brasilianer wird in diesem Oktober 40 Jahre alt. Der Kapitän des südfranzösischen Teams war 2016 vom VfL Wolfsburg gekommen. Zuvor spielte der Innenverteidiger auch für Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

In Nizza arbeitete Dante wie schon in Mönchengladbach mit Trainer Lucien Favre zusammen. Fünf Spieltage vor Saisonende belegt das Team Platz neun in der französischen Liga.