Hammarby IF führt 2:0 gegen Djurgardens IF, da eskaliert die Lage auf den Rängen beim Derby in Stockholm. Die Polizei greift hart durch.

Stockholm (dpa) - Das Stockholmer Fußball-Derby zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF ist nach Fan-Ausschreitungen beim Stand von 2:0 abgebrochen worden. Die Partie werde am Montag um 14.00 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Ende gespielt, berichtete der Sender STV.

Die Polizei hatte nach 50 Minuten Pause angeordnet, die Zuschauer müssten das Stadion verlassen. Anschließend könnten die letzten 15 Minuten absolviert werden.

Licht wird ausgeschaltet

Allerdings weigerten sich zahlreiche Fans der Gastgeber, die Ränge zu räumen. Schließlich wurde das Stadionlicht abgeschaltet.

Hammarby führte ungefähr 15 Minuten vor Schluss mit 2:0, als aus dem Gästeblock Pyrotechnik abgeschossen und Böller gezündet wurden. Es hatte bereits zuvor Befürchtungen gegeben, dass Djurgarden-Fans randalieren könnten, falls ihre Mannschaft hinten liege. Der Traditionsclub liegt in der Tabelle auf Rang drei, hat in dieser Saison aber alle drei bisherigen Derbys gegen Hammarby sowie AIK Stockholm verloren.

Die Polizei teilte mit, sie habe eine öffentliche Veranstaltung in der Tele2 Arena aufgelöst. Andere Maßnahmen seien unzureichend. «Der Grund dafür ist, dass der für die öffentliche Veranstaltung verantwortliche Veranstalter nicht in der Lage ist, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten», hieß es zur Begründung.