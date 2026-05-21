Julian Nagelsmann bekräftigt sein Ziel: Die deutsche Nationalmannschaft will bei der kommenden Fußball-WM ganz nach oben.

Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann hat sich noch einmal zum Ziel bekannt, die Fußball-WM mit der deutschen Nationalmannschaft gewinnen zu wollen. «Ja klar, die Aussage gilt. Es war ein entscheidendes Wort drin, ich habe gesagt, wir wollen Weltmeister werden», antwortete der Bundestrainer bei der Kaderbekanntgabe in Frankfurt auf die Frage, ob er an seiner getroffenen Aussage nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024 festhalte. Er habe damals nicht gesagt, wir werden Weltmeister.

«Ich glaube, dass alle Mannschaften Weltmeister werden wollen. Wir wollen das auch. Jeder Spieler der nominiert ist, hat die Verpflichtung, das zu zeigen», betonte der 38 Jahre alte DFB-Trainer bei der Vorstellung des Kaders für die Weltmeisterschafts-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Zur Vorbereitung auf die Endrunde bestreitet seine Mannschaft noch ein Heimspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland sowie am 6. Juni in Chicago ein Testmatch gegen die USA. In der WM-Gruppe E trifft das deutsche Team auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.