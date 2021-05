Der einstige Nationalspieler und Rekordeinkauf von Arsenal London, Mesut Özil, ist tief gefallen. Sein Verhalten auf und neben dem Rasen wirft viele Fragen auf. Eine Suche nach Gründen für den Absturz.

Die Bilder sind keine acht Monate alt, trotzdem wirken sie, als wären sie aus einer anderen Zeit. Zu sehen ist, wie der FC Arsenal im prall gefüllten heimischen Stadion spielt, wie Mesut Özil den einzigen Treffer der Veranstaltung durch Alexandre Lacazette auflegt, und wie die Mitspieler zum gemeinsamen Torjubel zusammenkommen und auch den Vorbereiter in einem Knäuel aus Körpern einschließen. Entstanden sind die Bilder am 7. März, bei Arsenals Premier-League-Partie gegen West Ham United. Es war für beide Mannschaften der letzte Auftritt vor der Corona-Pause, das vorerst letzte Spiel mit Zuschauern, das letzte Stück alter Normalität. Und es war wohl Özils letzter Einsatz überhaupt für Arsenal. Jetzt ist alles anders.

Seit dem Lockdown hat der ehemalige deutsche Nationalspieler keine Minute mehr für den Klub aus Nordlondon auf dem Platz gestanden, und das dürfte bis zum Ende seines Vertrags im kommenden Sommer auch so bleiben. Trainer Mikel Arteta hat seinen hoch bezahlten Profi (die Summe von 350.000 Pfund pro Woche darf in England in keinem Medienbericht über Özil fehlen) weder für die Europa League noch für die Premier League gemeldet und öffentlich einen Schlussstrich unter die Personalie gezogen mit dem Bekenntnis, dass er im Fall des früheren Schalkers und Bremers gescheitert sei: „Mein Job ist es, das Beste aus jedem Spieler heraus zu holen. Hier habe ich das Gefühl, dass ich versagt habe“, erklärte der spanische Coach, der einst noch mit Özil zusammen gespielt hat.

Warum der Weltmeister von 2014 so dermaßen in Ungnade gefallen ist, ist schwer zu ergründen. Der Verein verweist auf sportliche Gründe, bleibt dabei aber im Nebulösen. Viele Beobachter haben den Verdacht, dass Özils Verbannung die Strafe ist für sein Betragen neben dem Platz. Das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere nahm ihren Anfang bekanntlich mit einem Foto mit dem türkischen Regierungschef (und Özils späterem Trauzeugen) Recep Tayyip Erdogan vor dem WM-Debakel 2018, und auch sein Verhältnis zum FC Arsenal wurde durch einen politischen Akt wohl entscheidend getrübt.

Im vergangenen Dezember machte Özil über seine Kanäle in den sozialen Medien auf die Unterdrückung der muslimischen Uiguren-Minderheit in China aufmerksam und brachte damit seinen Arbeitgeber gegen sich auf. Arsenal distanzierte sich öffentlich von Özil und verwies darauf, dass man als Verein unpolitisch sei. Das lässt sich schnell als scheinheilig enttarnen. Als zum Beispiel Verteidiger Héctor Bellerín vor der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich wenige Wochen vor Özils Uiguren-Statement junge Menschen zum Wählen aufrief und eine klare Wahlempfehlung („Fuck Boris“) aussprach, verzichtete der Verein auf eine Intervention. Nach der Corona-Pause unterstützte Arsenal wie alle anderen Klubs der Premier League offensiv die „Black Lives Matter“-Bewegung und sprach sich zuletzt (wie Özil) gegen Polizeigewalt in Nigeria aus. Nichts daran ist verwerflich, im Gegenteil, doch es zeigt, dass Arsenal in bestimmten Fällen eben doch eine politische Positionierung duldet, sich selbst positioniert oder eben doch mit zweierlei Maß misst.

Özils Fehler scheint weniger zu sein, dass er ein politisches Statement gemacht hat, sondern, dass er sich das falsche Thema ausgesucht hat“, schrieb die „New York Times“ gerade in einem ausführlichen Text über das bittere Ende des einstigen Rekordeinkaufs (Özil kam 2013 für umgerechnet knapp 50 Millionen Euro von Real Madrid) bei den Nordlondonern. China ist ein lukrativer Auslandsmarkt für die Premier League, mit dem man es sich nicht verscherzen will. Wie sensibel die Angelegenheit ist, zeigte die chinesische Reaktion auf Özils Botschaft. Die dortigen Premier-League-Sender strichen das darauf folgende Arsenal-Spiel aus dem Programm. Özil wurde aus Videospielen in China entfernt. Ein Vorgriff auf das, was bei Arsenal passieren sollte.

Im Zuge der Corona-Krise verschärfte sich Özils Konflikt mit seinem Arbeitgeber. Als sich der Verein im April mit der Mannschaft auf einen Gehaltsverzicht von 12,5 Prozent verständigte, war Özil laut verschiedenen Medienberichten einer von drei Spielern, die sich dem Deal verweigerten. Offenbar wollte er erst die Zusage, dass im Gegenzug für die Einsparungen keine Mitarbeiter des Klubs ihren Job verlieren. Mit seiner Beharrlichkeit dürfte er sich im Recht gesehen haben, als Arsenal im August die Entlassung von 55 Angestellten verkündete. Einer von ihnen ist Jerry Quy, seit 27 Jahren Darsteller des allseits beliebten Klub-Maskottchens Gunnersaurus. Insbesondere seine Kündigung löste Empörung in der Öffentlichkeit aus. Özil bot an, Quys Gehalt zu übernehmen. Was auf den ersten Blick eine großzügige Geste ist, wurde in England als PR-Stunt gedeutet, als gezieltes Manöver, um die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen und gegen Arsenal aufzubringen.

Mittlerweile, nach Özils Verbannung aus dem Wettkampfkader, ist dieser vorher subtile Kampf und Deutungshoheit zu einem offenen Gefecht geworden. Özil wirft Trainer Arteta mangelnde Loyalität vor. Sein Berater Erkut Sögüt geht sogar noch weiter und unterstellt dem Spanier, die Öffentlichkeit über die wahren Gründe für Özils Aus zu täuschen: „Arsenals Fans verdienen eine ehrliche Erklärung, und nicht einfach, dass er sagt: Ich habe bei Özil versagt“, forderte der Agent kürzlich im Interview mit dem Sender ESPN. Dem Coach richtete er aus: „Du hast dabei versagt, ehrlich und transparent zu sein und jemanden mit Respekt zu behandeln, der einen Vertrag hat und immer loyal war.“

Zwar bekräftigt Özil, dass er weiter alles dafür tun werde, um zurück in die Mannschaft zu kommen. Er ist gerade 32 geworden und sieht sich noch nicht am Ende seiner Karriere. Doch eine Resozialisierung bei Arsenal ist so wahrscheinlich wie ein Londoner Herbst ohne Regen. Arteta gilt als jemand, der konsequent ist in seinen Entscheidungen. Und bei Özil hat er sich entschieden: gegen ihn. Öffentlichen Gegenwind bekommt der Trainer dafür kaum. Die englischen Medien halten ihn für den richtigen Mann für den Neuaufbau bei Arsenal nach dem Abschied von Arsène Wenger vor zweieinhalb Jahren und dem gescheiterten Experiment mit Unai Emery. Die Zeichen deuten in die richtige Richtung. Arteta führte die Mannschaft gleich in seiner ersten Saison zum Gewinn des FA-Cups und bewegte Kapitän und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zur Vertragsverlängerung (erst dadurch wurde Özil offenbar als Topverdiener abgelöst). Es besteht keine Not, den Weltmeister wieder in den Betrieb zu integrieren. Zudem hat die Öffentlichkeit nicht vergessen, dass Özils Leistungen oft wechselhaft waren in den vergangenen Jahren.

Wenn sich sein einstiger Förderer Wenger also verwundert über die Verbannung des Spielmachers äußert („Er war der beste Vorlagengeber. Man muss einen Weg finden, ihn einzubinden“), dann ist das weniger als Kritik an Arteta zu verstehen, mehr als aufrichtige Bestürzung über das traurige Ende von Özils Arsenal-Karriere. Es ist ja auch absurd: dass ein Verein einem Spieler mit unbestrittenen Fähigkeiten und schillerndem Lebenslauf ein Luxusgehalt nur fürs Trainieren bezahlt. Doch voraussichtlich wird das bis zum Ende von Özils Vertrag so bleiben. Dann dürfte der Weltmeister weiterziehen, um seine Laufbahn mit einem versöhnlichen Abschluss zu versehen. Wo das sein wird, ist unklar. Nur in China wird man ihn nicht wollen.