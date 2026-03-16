Die Ausfälle von Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich könnten einen großen Bayern-Moment für einen 16-Jährigen zur Folge haben. Dann rückt auch das Jugendarbeitsschutzgesetz in den Fokus.

München (dpa) - Steht ein 16-Jähriger im Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Tor? Nach den Verletzungen von Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich könnte Leonard Prescott zu seinem Profidebüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister kommen. Außer dem 16 Jahre jungen Torhüter aus der U19 der Münchner wäre auch Jannis Bärtl (19) von den Bayern-Amateuren eine Option. Die eigentliche Nummer 4 der Profis, Leon Klanac (19), ist aktuell auch verletzt.

Neuer wird nach seinem nächsten Muskelfaserriss in der Wade laut Trainer Vincent Kompany erst im April und damit nach der Länderspielpause und seinem 40. Geburtstag (27. März) wieder zur Verfügung stehen. Auch Ulreich, der beim 1:1 am Samstag auswärts gegen Bayer Leverkusen bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit anderthalb Jahren eine starke Vorstellung gezeigt hatte, muss wegen eines Muskelbündelrisses pausieren.

Jannis Bärtl wäre eine Option. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Urbig «auf einem guten Weg»

Dagegen besteht bei Urbig Hoffnung auf eine Rückkehr für das Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Der 22-Jährige hatte beim 6:1 im Hinspiel vor einer Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.

Damit Urbig wieder spielen kann, muss er ein spezielles Programm durchlaufen. Die Belastung wird in einem mehrstufigen Programm gesteigert, der Profi muss jeweils symptomfrei sein. Am Ende entscheidet der Mannschaftsarzt. «Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann Jonas am Mittwoch wieder spielen», sagte Ulreich vor der Diagnose der eigenen Verletzung.

Ansonsten könnte Prescott am Mittwoch vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena die Blicke auf sich ziehen. Der 1,96 Meter große Torhüter gilt als Riesentalent und war auch schon im Hinspiel im Kader. Auch gegen Leverkusen saß der in den USA geborene Keeper auf der Münchner Bank.

Manuel Neuer ist erst nach der Länderspielpause zurück. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Erinnerungen an Yamal

Bei einem Einsatz von Prescott gäbe es allerdings aufgrund seines Alters einige Dinge zu beachten. Laut Jugendarbeitsschutzgesetz gilt grundsätzlich, dass Jugendliche unter 18 Jahren nur zwischen 6.00 und 20.00 Uhr beschäftigt werden. Allerdings gibt es etwa für die Gastronomie, den Einzelhandel oder die Landwirtschaft Ausnahmen mit unterschiedlichen Zeiten. Und seit 2021 auch für den Profifußball.

Demnach darf ein 16-Jähriger bei Abendspielen seine Tätigkeit bis 23.00 Uhr ausüben. Während der EM 2024 in Deutschland gab es rund um Spaniens Topstar Lamine Yamal (damals 16) eine Debatte zu dieser Frage.

Sollte ein Spiel deutlich über 23.00 Uhr hinausgehen, könnte das arbeitsrechtlich problematisch werden. Eine Verlängerung wird nach dem klaren Vorsprung aus dem Hinspiel jedoch nicht erwartet. Sportliche Folgen drohen ohnehin nicht. Theoretisch denkbar wäre allerdings eine Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit.