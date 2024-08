Der Start in die neue Saison verläuft für Trainer Roger Schmidt und Benfica Lissabon alles andere als erfolgreich. Nun ist in Portugals Hauptstadt die Trennung vollzogen.

Lissabon (dpa) - Nach dem schlechten Saisonstart ist Roger Schmidt nicht mehr Trainer beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Auf der Vereins-Webseite teilte Benfica zunächst mit, dass man mit Schmidt Gespräche über eine sofortige Auflösung seines Vertrages aufgenommen habe. Wenig später verkündete Präsident Rui Costa dann die Trennung.

«Dem Trainer wurde mitgeteilt, dass er nicht mehr Trainer von Benfica ist», sagte er. «Wir wollten Stabilität. Aber nach vier Spieltagen, unseren Ergebnissen und Leistungen sind wir zu dem Schluss gekommen, den Trainer zu wechseln. Wir wollen zeitnah den neuen Trainer präsentieren.» Wie das Sportblatt «A Bola» berichtet, soll Benficas Ex-Trainer Bruno Lage Favorit auf die Nachfolge sein.

Am Freitag war das bisherige Team des 57-jährigen Schmidt nur zu einem 1:1 bei Moreirense gekommen. Aus den ersten vier Meisterschaftsspielen sprangen für den Traditionsclub nur sieben Punkte heraus. Schmidt war seit Juli 2022 Trainer beim Hauptstadt-Club und hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Schmidt mit dem erfolgsverwöhnten Benfica-Team keinen großen Titel erringen können. Damals hatte der frühere Bundesliga-Coach trotz starker Kritik der Benfica-Fans noch die Rückendeckung von Präsident Rui Costa, der an die Qualitäten des Trainers glaubte. In Schmidts erstem Jahr hatte Benfica mit teils begeisterndem Fußball die erste Meisterschaft seit 2019 geholt.